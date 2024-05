Positions de l’UMP, de l’UDI et de l’extrême droite du premier mariage gay en France

Alors que la célébration du premier mariage homosexuel a eu lieu à Montpellier, mercredi 29 mai, une vidéo prise au sein de l’Assemblée française montre les détracteurs du mariage pour tous prédisant l’Apocalypse.

C’était il y a un peu plus de trois mois. Vent debout contre la loi Taubira, des parlementaires de l’UMP, de l’UDI et de l’extrême-droite annonçaient une France transformée en Las Vegas du mariage gay, le déferlement « d’enfants Playmobil », la « décadence de la société », l’avènement d’une « société orwélienne » avec des enfants vendus « en solde » et des « utérus artificiels » (référence au livre de Georges Orwell ~ 1984).

Autant de prévisions catastrophistes, pourtant les termes « pères et mères » n’ont pas été rayés du code civil tout comme les termes « parent1 » et « parent2 » n’y ont jamais été inscrits.

Les défenseurs de ce texte n’ont jamais cessé de marteler la procréation médicalement assistée (PMA) qui reste jusqu’aujourd’hui un privilège réservé aux couples hétérosexuels.

Voici l’extrait :

