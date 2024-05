12 Août 2013 : Jean Michel Jarre à Carthage

Contribuant à l’essor de la plus grande révolution musicale du 20ème siècle « la musique électronique », le mondialement célèbre et pionnier dans son domaine, Jean Michel Jarre conçoit sa propre musique en prenant en compte les sons en tant que tels.

Créant une identité sonore unique en son genre, Jean Michel Jarre s’est tracé un chemin qui lui est propre.

Etudiant l’harmonie et le contrepoint au Conservatoire de Paris, il réinventa la musique en son essence même, avec sa propre vision et en utilisant les technologies et les outils de son époque.

L’avant-gardisme de son approche donna naissance à des albums au succès planétaire comme « Oxygene», « Equinoxe », « Chants Magnétiques », « Zoolook », « Rendez-vous»… Ce sont plus de 80 millions d’albums vendus à ce jour sur les cinq continents.

Cité comme source d’influence par beaucoup d’artistes de la scène contemporaine comme Air, Moby, Sébastien Tellier, Vitalic… Il sera au festival de Carthage le 12 aôut 2013 pour un exceptionnel concert.

Evénement Facebook / Pour toute réservation / Tarif : 40dt par personne

Voici Oxygène 2, bonne écoute :

J’aime ça : J’aime chargement…