Avion de ligne pakistanais escorté dans le ciel britannique

Le ministère britannique de la Défense a annoncé que des chasseurs de la Royal Air Force ont pris l’air vendredi, 24 mai 2013, afin d’escorter un avion de ligne de la Pakistani International Airlines (PIA) venant de Lahore avec 297 passagers à bord. L‘avion était attendu à Manchester (Angleterre).

La police de l’Essex qui a signalé l’incident sur son compte Twitter, a annoncé plus d’informations à venir. « Il y a eu un incident dans un avion. La police + des collaborateurs s’en chargent. Plus d’informations dès que possible », indique la source Twitter.

L’une des sources sécuritaires déclare que rien n’indique que l’appareil a été ou est la cible d’un acte terroriste pour le moment. selon le quotidien britannique Guardian, le pilote de l’appareil aurait demandé à dérouter le vol suite au comportement inhabituel d’un passager qui se serait mis à crier.

