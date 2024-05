Droits de l’Homme : qu’a fait Hollande ?

Rendant son rapport public ce jeudi 23 mai, Amnesty International a adressé ses bons et mauvais points en matière de Droits de l’homme.

Premier manquement du gouvernement socialiste selon Amnesty International : les expulsions forcées de campements ont laissé « des milliers de Roms sans abri », violant les droits à l’hébergement, à la scolarité ou à la santé de ces minorités. En 2012, l’organisation écrit « les garanties internationales contre les expulsions forcées continuaient d’être bafouées au niveau local ».

Les prises de position de l’association sont écoutées, même attendues. Plusieurs ministères l’ont ainsi invité à participer à des consultations. Lors d’une conférence de presse, Patrick Delouvin, directeur du pôle Action France/Europe, a assuré « Nous espérons que nos recommandations seront pour partie au moins reprises dans les projets de loi annoncés« sur la lutte contre l’homophobie, le placement en rétention des étrangers en situation irrégulière ou le droit d’asile.

Et de poursuivre, optimiste, sur le dossier des Roms : « on a relevé un changement de ton, l’implication de plusieurs ministères et le travail important accompli par le préfet délégué en charge du dossier ». La conclusion se veut lucide : « mais les expulsions forcées se poursuivent… »

