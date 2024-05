Assassinat d’Alexandre : « Il ne m’a pas quittée, il ne me quittera jamais »

« Il ne m’a pas quittée, il ne me quittera jamais » Ces termes que la mère d’Alexandre confie avec émotion alors que le procès des jeunes qui ont tué son fils l’an dernier s’ouvre mardi 21 mai.

La cour d’assises des mineurs de Rouen se penche en effet pendant dix jours sur l’assassinat d’Alexandre, 17 ans, tué de deux balles dans la tête puis brûlé dans une forêt de Seine-Maritime en mars 2012.

Compte tenu de l’excuse de minorité, les quatre accusés encourent au maximum 20 ans de réclusion criminelle. Une peine qui ne soulagera pas la mère d’Alexandre, elle assure « Je n’attends pas grand chose de ce procès. Outre le fait que je suis dans la culpabilité, que je n’ai pas pu protéger mon fils, je peux attendre quoi ? Que l’on me rende mon fils ? On ne me le rendra pas. J’irai à ce procès pour les voir et les regarder dans les yeux notamment. Je serai avec mes enfants et ses camarades qui doivent témoigner, ça doit être extrêmement éprouvant pour eux et je serai là pour eux ».

Les audiences se tiendront à huis-clos. Le verdict est attendu le 31 mai prochain.

