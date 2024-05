Des invités exceptionnels pour la finale de The Voice 2

A quelques heures de la finale de The Voice 2, les internautes se déchainent sur les réseaux sociaux de leurs chouchous finalistes. Après un parcours exemplaire, Olympe (Team Jenifer), Yoann Fréget (Team Garou), Nuno Resende (Team Florent Pagny) et Loïs (Team Louis Bertignac) seront en compétition ce soir sur TF1 à 20h50.

Chaque candidat interprétera 4 chansons : une avec son coach, une avec un artiste invité et deux en solo (une français et une en anglais). On sait d’avance qu’avec son timbre de voix frêle, Loïs chantera Let it be (The beatles). En nous promettant beaucoup d’émotions, Yoann interprétera Dans un autre monde (Céline Dion/Jean Jacques Goldman). Connu pour ses réinterprétations phénoménales, Olympe revisitera All by myself (Céline Dion). Comme un professionnel aguerri, Nuno chantera Il suffira d’un signe (Jean Jacques Goldman).

Les invités sont : Zaz, Patrick Bruel, Lara Fabian, Christophe Maé et Wil.i.am des Black Eyed Peas.

Grâce à leur twitter, nous avons su qu’Olympe chantera avec Patrick Bruel, Nuno avec Lara Fabian, Loïs avec Zaz et Yoann avec Christophe Maé. Quant à Will.i.am, il se produira avec les 4 finalistes pour un medley de ses plus grands tubes.

Ne ratez pas cette soirée qui promet un show exceptionnel, surtout que c’est seulement le public qui désignera le gagnant de cette saison.

