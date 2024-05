Jennifer Lopez dévoile 58 secondes de son clip « Live It Up »

La bomba latina, Jennifer Lopez a dévoilé aujourd’hui les images de son nouveau clip, « Live It Up », tourné en ce début de Mai sous le soleil de Floride et en compagnie de Pitbull.

« Vous ne serez jamais aussi jeunes que vous l’êtes maintenant donc sortez et vivez ! Faites quelque chose d’excitant, tombez amoureux, partez à l’aventure, profitez #LIVEITUP« , avait déclaré J-Lo auparavant sur le réseau social Twitter en référence à son nouveau single.

Pour célébrer son dixième album, Jennifer Lopez a choisi « Live It Up » et a dévoilé 58 secondes de son nouveau clip comme cadeau pour ses fans.

Par ailleurs, elle a déclaré compter poursuivre son aventure qu’elle qualifie de rêve devenu une réalité. « Être ici, à faire mon 10ème album et écouter mon single est un rêve devenu réalité, confiait-elle la semaine dernière sur une radio américaine. Je suis tellement reconnaissante. Je ne sais même pas comment tout cela est arrivé.« , a-t-elle indiqué.

