Yahoo: Près de 22 millions d’identifiants seraient volés

Yahoo Japon craint que près de 22 millions d’identifiants d’utilisateurs aient été volés lors d’une tentative frauduleuse d’entrer dans le système administratif de son portail Internet Yahoo!. Le groupe dit avoir mis à jour ses systèmes de sécurité pour éviter que l’incident ne se répète.

« Nous ne savons pas si le fichier (de 22 millions d’identifiants) a été atteint ou non, mais nous ne pouvons en nier la possibilité étant donné le volume de circulation entre notre serveur et des terminaux extérieurs« , a révélé la société.

Les mots de passe et autres types de données nécessaires pour vérifier l’identité des utilisateurs ou réinitialiser les mots de passe ne sont pas concernés, a précisé Yahoo Japon.

Yahoo! devant Google

Yahoo Japon est détenu à 35,5% par l’opérateur nippon de téléphonie mobile SoftBank et à 34,7% par le géant Internet américain Yahoo!. Son portail Yahoo! Japon figure en tête des moteurs de recherche dans le pays, avec plus de 50% de parts de marché, contre environ 40% à son rival Google.

En 2011, le groupe japonais d’électronique Sony avait été victime de pirates informatiques qui, par l’intermédiaire du réseau PlayStation et Sony Online Entertainment, avaient accédé aux données personnelles (noms d’utilisateurs, mots de passe et dates de naissance) de plus de 100 millions de personnes.

