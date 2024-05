Au Monténégro une manifestante embrasse un policier en fonction

Afin de « calmer les tensions entre manifestants et policiers », Vanja Calovic, manifestant contre les autorités de Podgorica, a embrassé un policier.

Selon l’ONG Mans, la militante a été condamné à 550 euros d’amende pour avoir empêché un policier d’exercer ses fonctions. Pourtant le policier n’a pas refusé le baiser… Mme Calovic, présidente de l’ONG, déclare à l’AFP « C’est le verdict le plus absurde dans la région et dans l’Union européenne dont j’ai jamais entendu parler. Au lieu de poursuivre les assassins, ils me poursuivent, moi, pour un baiser ».

Avant de poursuivre « et mon baiser a eu de l’effet, car le calme est revenu ». Fortement engagé contre les autorités de son pays Vanja Calovic dénonce le verdict comme étant un moyen de pression sur son organisation.

Récemment elle a écopé de 600 euros d’amende pour avoir collé des affiches sur le bâtiment de la Cour constitutionnelle à Podgorica lors d’une autre manifestation.

Espérons que plus de bisous que de coups seront donnés lors de la manifestation néo-nazie de ce week-end.

J’aime ça : J’aime chargement…