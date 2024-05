Boston : une note laissée par Tsarnaev

Peu avant d’être arrêté, Djokhar Tsarnaev, accusé d’avoir commis avec son frère les attentats de Boston à la mi-avril, a écrit une brève note dans laquelle il explique les raisons de son acte. L’accusation la présente comme une preuve supplémentaire. La chaîne américaine CBS News raconte que « ces mots ont été écrits au stylo, sur les murs de la cabine du bateau dans lequel il se cachait, dans un jardin de Boston ».

Arrêté le 19 avril, au lendemain de la mort de son frère aîné, Tamerlan, le jeune homme écrit « Quand tu attaques un musulman, tu attaques tous les musulmans ».

Djokhar Tsarnaev présente les attentats du marathon de Boston comme une riposte à l’action militaire américaine en Afghanistan et en Irak. Quant aux victimes, trois morts et plus de 260 blessés, elles sont qualifiées de « dommages collatéraux ». Écrivant aussi qu’il ne pleure pas son frère Tamerlan, devenu un martyr au paradis, et qu’il le rejoindra bientôt.

Représentant une preuve irréfutable pour l’accusation, la note définit clairement les motivations de Djokhar Tsarnaev et va dans le même sens que ce que l’accusé a dit aux enquêteurs lors de son interrogatoire. Appuyant également la thèse selon laquelle le jeune homme, loin d’être un exécuteur d’ordre « auto-radicalisé », il aurait été très impliqué dans le projet d’attentat.

