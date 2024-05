Alsace : menace de tuerie dans un lycée

A titre préventif, des policiers et des gendarmes sont déployés ce vendredi matin, 17 mai 2013, aux abords des lycées du Bas-Rhin.

Diffusant un appel à témoins et la photo du suspect, la justice a mis ce dispositif en place après la publication sur un forum internet d’un message annonçant qu’une « tuerie » serait commise ce jour dans un lycée.

Le message mis en ligne le soir du mardi, 14 mai 2013, sur un forum du site JeuxVidéo.com, un internaute se présentant sous le pseudonyme « HommeMort » raconte son désarroi et évoque sa « situation merdique ». Il prétend s’être procuré une arme, le message indique « Je sais comment l’utiliser, et je l’utiliserai, croyez-moi ». La suite est encore plus menaçante. « J’habite dans une certaine ville, où se trouve un certain lycée, et vendredi, je laisse ma trace dans l’histoire. La vie de beaucoup de gens, dont la mienne, finira ce jour-là ».

Concluant son message par un défi à la police : « Je dis vendredi, car j’ai besoin d’encore quelques préparations, et pour laisser une chance à la police ».

Lors d’une conférence de presse donnée par les autorités le matin du vendredi 17 mai. Le préfet a fait savoir que 255 policiers étaient sur place pour surveiller les 59 établissements potentiellement concernés. « Le dispositif sera maintenu autant que nécessaire », indique le préfet. Le procureur Senthile a souligné, de son côté, qu’il s’agissait d’un « travail de fourmi ».

J’aime ça : J’aime chargement…