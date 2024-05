Jawhar Ben Mbarek fustige les propos d’Adnène Mnasser

Sur le plateau de Hannibal tv, le coordinateur général du réseau « Dostourouna », Jawhar Ben Mbarek est revenu jeudi 16 mai 2013, sur les accusations de mener une campagne de dénigrement contre le Président de la République.

En effet, Moncef Marzouki, Président provisoire de la République, qui a cité lors du Meeting du débat national, des propos qui auraient gêné des représentants d’associations de la société civile; Jawhar Ben Mbarek et Emna Mnif avaient quitté le Palais des Congrès en guise de protestation.

Déclarant que « Le peuple tunisien n’a pas besoin de se mesurer à qui que ce soit, le peuple tunisien est Grand, et quand il parle au Président de la République, le peuple tunisien s’abaisse parce qu’il est plus grand que le Président de la République, parce que c’est le peuple qui a conduit le Président là où il est »; Jawhar Ben Mbarek a fustigé les commentaires d’Adnène Mnasser, porte-parole de la Présidence qualifiant Réseau Dostourouna et Kolna Tounes, d’associations laïcs extrémistes qui devraient être dissoutes.

Ci-joint la réponse de Jawher Ben Mbarek :

J’aime ça : J’aime chargement…