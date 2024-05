De Sidi Bouzid vers Kairouan : la menace salafiste en marche !

Je dis bien menace car personne ne semble se soucier du réel danger qu’ils représentent. Ces sbires prônant l’Islam ne rapportent que misère, ignorance et châtiments pour ceux qu’ils considèrent déjà « hérétiques ».

C’est la page officielle de l’organisation illégitime et illégale Ansar Al-Shariâa qui assure le volet médiatique de ses activités illicites, cette fois ci, elle publie sur le réseau social un nouvel extrait vidéo.

On y témoigne un groupe d’une centaine de personnes marchant dans les rues de Sidi Bouzid prenant route en direction de Kairouan.

La plus part sont des jeunes ! D’après eux « rien ne pourra les arrêter ni les empêcher de réaliser leur but : Faire revenir la Shariâa ». Sur l’extrait, ils sont à pied et à bicyclette portant des sacs à dos, criant haut et fort qu’ils iront tous vers Kairouan.

Le Ministère de l’Intérieur, à qui ils viennent de déposer une demande officielle pour la tenue de ce meeting, n’a pas encore répondu.. Pourtant ils n’en soucient guère tant que leur Émir Abou Iyadh prêche « la parole divine » !

Détails en vidéo :

