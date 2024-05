Égypte : ils visaient l’ambassade française !

Démantèlement d’une cellule terroriste planifiant des attentats suicide en Égypte. Leurs cibles : les ambassades de France et des États-Unis au Caire. L’agence de presse officielle égyptienne a précisé mercredi 15 mai que « l’enquête des services de sécurité a révélé que les suspects voulaient utiliser des voitures piégées« .

La cellule terroriste avait pour but de frapper l’ambassade de France au Caire protestant contre l’intervention militaire de la France au Mali. , Vincent Floreani, porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères, a précisé « Je rappelle que dans toute la région du Sahel et des pays arabes, nous avons demandé à nos ressortissants de faire preuve de vigilance et aux autorités locales de renforcer la surveillance de nos ambassades. C’est le cas en Égypte ».

Rappelons qu’en début mai, un chef d’Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) avait appelé dans une vidéo à s’en prendre aux intérêts français dans le monde.

