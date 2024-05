Sousse : le dessous des cartes du salafisme révélé

Des vidéos audacieux circulent sur le réseau social facebook, appelant chacune au repentir de la vie des péchés.

Tandis que les partis politiques sont divisés par leurs divergences et intérêts personnels, le peuple est laissé à côté entre soucis économique (détérioration du pouvoir d’achat, augmentation des prix de leurs besoins fondamentaux etc…) et une menace religieuse à la manière wahhabite.

Ces gens sont organisés, disposent de moyens financiers, séduisant la foule avec une apparence de piété, vêtus de djellabas blanches et armés d’un micro prônant la parole divine que nul parmi les présents ne pourraient contester sous peine d’être accusé d’hérésie.. Seuls liens avec le fascisme du 3ème Reich de l’Allemagne nazie, une massive propagande et un silence qui pèse ravageant les valeurs et les principes d’une société culturellement différente, tolérante et plus ouverte que celle qu’ils prônent.

Selon eux, il n’y a pas de frontières ni d’obstacles en vue de réaliser leurs rêves commun : fonder un Empire Islamique comme celui des compagnons du prophète (que la paix et les bénédictions soient sur lui).

Menaçant le calme intérieur, osant défier les forces de l’ordre, s’imposant par la parole divine que nul n’ose contester, protégés par la Troïka au nom de la démocratie et surtout proches du peuple à l’encontre des composantes de la société civile… Les villageois simples d’esprit sont des proies facile à ces fléaux social et religieux apparents.

Saurions-nous, tunisiens de même sang, face à une menace sectaire comme celle créée en Afghanistan avec le régime Taliban ? A quelles finalités sommes nous voués et servants quels intérêts ? Tout laisse à croire qu’ils sont soutenus par le gouvernement ! L’idée d’un financement extérieur est également envisageable..

Voici deux vidéos de propagande, sur la première on se débarrasse de quelques boissons alcooliques et sur l’autre on déclare son repentir d’une longue vie de péché :

