Une mère tunisienne dénonce l’incompétence de l’ambassadeur tunisien en Italie

Intervenante sur Ettounsiya TV, Mme Mounira Ben Hassine dont le fils est porté disparu parmi les immigrés clandestins en Italie a dénoncé en direct l’indifférence de l’ambassadeur tunisien en Italie.

Ce n’est que sur un ton ironique, le regard figé et le cœur meurtri à cause de la disparition de son fils unique qu’elle a adressé un message au Président de la République le dépêchant de contacter son ex-conseiller Samir Ben Amor afin qu’il puisse arrêter de conduire pour répondre à ses multiples appels téléphoniques.

L’affaire des immigrés clandestins reste à ce jour non élucidée : Entre un président qui ne tient pas ses promesses , un ambassadeur incompétent et indifférent aux soucis des tunisiens en Italie et des parents qui demandent des comptes, personne ne sait quel avenir aura ce dossier ! Affaire à suivre…

J’aime ça : J’aime chargement…