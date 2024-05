Clermont-Ferrand : disparition de Fiona âgée de 5 ans !

Clermont-Ferrand a été secouée dimanche soir par la disparition de Fiona âgée de 5 ans, dans le Puy-de-Dôme, au cœur d’un parc de 26 hectares. L’enfant s’y trouvait avec sa mère. Les recherches, qui ont été suspendues pendant la nuit, avaient repris lundi 13 mai 2013 avec le renfort de 80 militaires dépêchés sur place. Sans résultat! Les enquêteurs lancent désormais un appel à témoins.

Peu avant 19 heures, l’alerte a été donnée par la mère de l’enfant, dimanche soir, enceinte de six mois. Elle se trouvait alors dans le parc de Montjuzet, sur les hauteurs de la ville, avec ses deux enfants, Fiona et sa sœur Eva, âgée de deux ans et demi.

Selon les premiers éléments de l’enquête, fatiguée du fait de sa grossesse, la mère se serait assoupie un instant dans ce « parc très fréquenté » alors que les deux enfants jouaient. A son réveil, elle constate la disparition de sa fille aînée et est partie à sa recherche pendant 45 minutes. N’ayant pas un téléphone portable, ce n’est qu’ensuite qu’elle s’est rendue au commissariat de police pour signaler la disparition.

Selon l’appel à témoins lancé par la police lundi :

Fiona est une fillette blonde au « teint clair » de « type européen ». Elle mesure 1m10 et était vêtue au moment de sa disparition d’un survêtement noir avec un logo blanc « Hello Kitty », de tennis noirs, et portait au cou une chaîne. L’enfant est décrite comme espiègle et sociable de caractère, d’une intelligence vive, avec un bon niveau de langage pour son âge.

>> Tout témoignage de personnes présentes dans le parc ainsi que toute personne ayant pris des photographies ou filmé dans le parc ou aux alentours dans ce créneau horaire peut contacter les enquêteurs au 07 77 97 08 59 ou au 04 63 05 22 21.

