Inédit – Photo : Rached Ghannouchi et Béji Caïd Essebsi se serrent les mains

C’est au cours du Débat National sur l’Economie organisé samedi 11 mai 2013 au siège de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA) que nombre d’acteurs politiques, économiques, sociaux, professionnels, les composantes de la Société Civile, ainsi que les représentants du Gouvernement et de l’Anc ainsi que des experts et analystes ont été invités pour y prendre part.

Béji Caïd Essebsi, Hamadi Jebali , Rached Ghannouchi et Kamel Morjane étaient assis côte à côte au premier rang des invités d’honneur.

N’étant pas fier de quelques photos prises lors de ce débat, Rached Ghannouchi a censuré nombre de photos gênantes sur sa page officielle.

Ont elles été jugées compromettantes pour l’image du cheikh aux yeux de ses partisans ?!

