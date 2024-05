Extrait du reportage sur Arte : Comment instaurer un État islamique en Tunisie ?

Un autre reportage sur le djihad en Tunisie, cette fois ci on montre les raisons pour lesquels ce phénomène monte en croissance inégalable dans la terre qui a su pendant des siècles rester neutre et loyale à ses traditions et valeurs. Extrême pauvreté, désintégration, ignorance et parfois nécessité… Toutes sont des raisons qui encouragent la croissance de ce fléau.

Traitant le mouvement salafiste-djihadiste, qui séduit d’ailleurs de plus en plus en Tunisie, ce reportage met à l’évidence la stratégie apparente qu’emploie les leaders de ce mouvement afin d’attirer la foule ainsi la charmer avec l’aide de la parole divine.

Pendant 8 mois, les reporters ont suivi « les cadres » du mouvement Ansar Al-Shariâa dont l’objectif est d’instaurer un État islamique en Tunisie.

Voici l’extrait (crédit : David Thompson, Gwenlaouen Le Gouil, Hamdi Tlili et Nicolas Baudry d’Asson) :

