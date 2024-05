Inédit-Jérusalem : Des femmes juives prient devant le mur de lamentations

20 ans de lutte pour en arriver là :

Des militantes féministes juives, de l’association « Femmes du Mur » ont réussi à prier vendredi, 10 mai 2013, pour la première fois en toute liberté (bien sûr sous la protection de la police) devant le Mur des Lamentations à Jérusalem.

Au même moment, un millier d’ultra-orthodoxes ont tenté d’entraver leur action. Cinq personnes ont même été arrêtées pour « désordres publics ».

Qui sont elles ?

Pendant plus de 20 ans, les « Femmes du Mur » revendiquaient l’autorisation de prier devant le mur des lamentations comme elles l’entendaient : à haute voix, en portant le châle de prière, des phylactères et la kippa et en lisant la Torah (une manière de prier jusque-là uniquement réservée aux hommes).

Elles n’avaient que le droit de prier séparément et en silence. Seulement le mois dernier, un tribunal a jugé que le comportement de ces femmes ne causait aucun désordre et que c’était en revanche ceux qui les attaquaient qui posaient problème.

Elles étaient 400 militantes à faire leur prière mensuelle au pied du Mur. Shira Pruce, porte-parole de l’association a noté « Nous avons fait une prière historique, même si cela a été pénible », avouant « extrêmement fière et contente ».

Voici un extrait (muet) de la manifestation :

