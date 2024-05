Le penseur Youssef Seddik clash Ridha Belhaj de Hizb Ut-Tahrir

C’est au cours d’un débat diffusé jeudi 9 mai 2013 sur la chaîne Hannibal tv, que le philosophe et penseur tunisien Youssef Seddik s’est déchaîné sur un commentaire de Ridha Belhaj, porte-parole du parti islamiste Hizb Ut-Tahrir.

En effet, Ridha Belhaj a annoncé que Youssef Seddik déteste l’appel à la prière, une réflexion qui a gêné le penseur qui la réfuté par la suite, considérant les dires de Ridha Belhaj comme une incitation à la violence ainsi qu’au meurtre contre sa personne.

En guise de défense, le penseur et philosophe a repris des versets du Saint Coran en saisissant l’opportunité afin d’appeler les musulmans à l’indulgence et à la crainte de Dieu. Ironiquement, Il a demandé à Ridha Belhaj s’il connaissait ces versets et s’il pouvait comprendre leurs sens.

Sidéré par la réponse du penseur, Ridha Belhaj n’a rien trouvé à dire en se mettant dans une mauvaise posture !

Voici l’extrait :

