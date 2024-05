Schulz : « On ne peut pas résoudre tous les problèmes en un an »

Outre un satisfecit sur les orientations de sa politique économique, Martin Schulz s’est également dit impressionné par la résistance du président français, confronté à une impopularité record. « Je ne suis pas surpris [par la réaction des Français]. La France est un pays qui traite toujours ses gouvernements de façon pas très amicale, c’est normal je crois », a-t-il estimé.

Avouant toutefois ne pas en comprendre la raison, Schulz n’est pas surpris par le rejet dont est l’objet François Hollande.

« Comment est-ce possible qu’un homme qui hérite de 17 ans de présidents UMP, et qui après un an n’a pas résolu tous les problèmes, pourquoi on lui impose toutes les critiques, tous les malaises du monde ? On ne peut pas résoudre tous les problèmes en un an », a-t-il lancé.

Il loue, en dernier lieu, le caractère du président français « Ce qui m’impressionne beaucoup, c’est le style équilibré de François Hollande. Ce que beaucoup de gens critiquent, qu’il est trop calme, trop indécis, est un avantage à mes yeux : dans l’œil de l’ouragan, il faut rester calme. »

J’aime ça : J’aime chargement…