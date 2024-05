En vidéo : un camp d’entraînement djihadiste pour enfants à Sfax

Dans une « vidéo terreur » circulant sur le réseau social Facebook, des membres inconnus auraient exploité un espace public à Sfax le transformant en camp d’entraînement djihadiste rien que pour enfants.

En exposant les gamins au danger et en les exploitant médiatiquement, cet extrait où on entend une bande sonore djihadiste, montre clairement des gamins âgés de 9 à 14 ans, en tenues d’entrainement et en kimono, participant, sous la tutelle d’un barbu, à des cours d’initiation aux arts martiaux en scandant des slogans tels que « Allah akbar » et « A l’attaque ».

Personne parmi les associations ni les autorités du gouvernement n’a, jusque là, dénoncé cet extrait qui, en nombre de partage, réussit à créer une autre polémique sur le sujet.

Est-ce ainsi qu’on éduque nos enfants ? Seraient ils préparés pour aller rejoindre des camps plus adaptés au Djihad ? Où sont leurs parents ? Des questions qui restent sans réponses … !

Voici la vidéo, à vous d’en juger :

