Tariq Ramadan présent, deux ministres français absents !

Manuel Valls, ministre de l’intérieur, et Najat Vallaud-Belkacem, ministre du droit des femmes et porte-parole du gouvernement, ont annulé à la dernière minute leur participation à un forum européen, organisé à Florence (Italie), en raison de la présence de Tariq Ramadan.

Baptisé « The state of the Union » (« l’Etat de l’union », en référence au discours annuel prononcé par le président américain), ce forum est organisé en partenariat avec Le Monde. Il réunit des personnalités politiques et intellectuelles européennes afin de discuter de l’Europe et de son avenir.

Des personnalités politiques de premier plan seront présentes à ce forum, de l’italien Mario Monti en passant par l’ex-ministre britannique David Miliband, jusqu’à José Manuel Barroso, président de la commission européenne.

De son côté, Bruno Le Maire (UMP), également invité de cette conférence, explique au Monde.fr qu’il maintient sa participation en précisant : « Je n’ai pas l’habitude de céder la place à des gens dont je ne partage pas les idées : je les combats ».

