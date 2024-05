Les drapeaux d’Israël et du Qatar brûlés à l’avenue Habib Bourguiba

Protestant contre l’agression territoriale contre la Syrie, des représentants de différents partis politiques ainsi que de la société civile se sont rassemblés hier, lundi 6 mai, vers 13h30 à l’avenue Habib Bourguiba.

Accompagnés de syriens, actuellement résidents en Tunisie, les protestataires ont brûlé les drapeaux d’Israël et du Qatar exprimant ainsi leur indignation face à cette attaque.

Notons que le Qatar est connue dans la diplomatie étrangère pour son amitié et son soutien à l’égard de l’Etat sioniste ainsi dans l’approvisionnement en logistique (armes et fonds) pendant les pseudo-révoltes en Libye et maintenant la Syrie.

Le Qatar a aussi beaucoup offert des dons, en forme d’argent et de maisons, à la Tunisie post-14 janvier. Elle est aussi connue pour son soutien au gouvernement transitoire, Ennahdha en particulier. Quelles répercussions auraient cet incident sur les relations diplomatiques ? Et surtout sur les tunisiens travaillant au Qatar ?

Affaire à suivre…

Voici l’extrait :

J’aime ça : J’aime chargement…