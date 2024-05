Syrie : les rebelles utilisent du gaz sarin

Sur le terrain, le conflit a gagné il y a quelques jours le cœur du pays alaouite (la communauté dont est issu Bachar al-Assad) faisant encore accroître les rivalités confessionnelles. Alors que depuis plusieurs semaines, la pression sur le régime s’accentue sur une éventuelle utilisation d’armes chimiques, les premières conclusions de Carla del Ponte, membre de la Commission d’enquête de l’ONU sur les violations des droits de l’homme en Syrie, sont tombées : les rebelles syriens ont bien fait usage du gaz sarin.

Elle affirme « Nos enquêtes devront encore être approfondies, vérifiées et confirmées à travers de nouveaux témoignages, mais selon ce que nous avons pu établir jusqu’à présent, pour le moment ce sont les opposants au régime qui ont utilisé le gaz sarin ».

Le gaz en question est inodore, invisible et mortel. Le simple contact de la peau avec le gaz sarin peut entraîner la mort par arrêt cardiorespiratoire. Il est mortel même à très faible dose, dès un demi-milligramme pour un adulte. Les victimes se plaignent d’abord de maux de tête violents et présentent des pupilles dilatées. Surviennent ensuite convulsions, arrêts respiratoires et coma précédant la mort, le tout en une dizaine de minutes. Des antidotes existent, mais les survivants au gaz sarin vivent, dans la majorité des cas, avec de très lourdes séquelles neurologiques.

Voici l’extrait où Carla Del Ponte accuse les rebelles d’utilisation du gaz sarin :

