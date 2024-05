Crise : « les Français sont les plus pessimistes d’Europe. »

Une enquête réalisée par l’institut de sondage Ipsos, qui sera publié dans Le Monde daté du mardi 7 mai, révèle que les Français jugent leur avenir bouché. « 70% d’entre eux craignent que leur enfants vivent moins bien qu’eux ». Même les Espagnols et les Italiens, pourtant plus durement frappés par la crise, ont moins peur de l’avenir que les Français.

La crainte des Français face à leur avenir se manifeste par :

1- Une défiance à l’égard des institutions : Le gouvernement, les syndicats ou les grandes entreprises ne sont pas jugés dignes de confiance pour sortir de la crise. Seules les Petites et Moyennes Entreprise (PME) trouvent grâce aux yeux des Français. Elles sont considérées comme les plus crédibles par les Français pour renouer avec la croissance.

2- L’attachement au local et le retour sur soi sont de plus en plus présents. L’Union européenne subit un rejet de plus en plus fort dans l’Hexagone. En effet, 80% des Français jugent l’Europe incapable de proposer des solutions et 50% la considèrent comme un handicap. Du coup, le protectionnisme atteint en France le plus fort taux d’Europe. 7 Français sur 10 annoncent faire attention au « Made in France » avant d’acheter.

3- Les Français se disent prêts à faire des sacrifices, comme retarder l’âge de la retraite ou réduire le nombre de jours de congés. 50% d’entre eux se dit d’accord avec ces propositions si elles peuvent contribuer à sortir le pays de la crise.

