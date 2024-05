Le comédien Nidhal Sâadi défend par l’humour le tourisme tunisien

Ce n’est qu’en employant l’humour qu’on arrive à dire agréablement les choses. Dans un style extraordinaire traitant des problématiques d’actualité, le comédien franco tunisien Nidhal Sâadi a été hier, dimanche 5 mai, l’invité de l’émission Klem Ennes sur le plateau d’ettounsiya tv.

Au cours de l’émission, notre jeune comédien à eu recours à son arme ultime « L’humour » afin de promouvoir le tourisme tunisien chassant de cette manière le reportage ridicule d’envoyé spécial mettant en cause la sécurité nationale du pays.

Le comédien affirme à la fin de son spectacle « Je me suis rendu compte d’un truc que ce qui est plus dangereux que la Tunisie c’est le fait de ne pas y aller pour pouvoir rentrer et dire qu’en fait : c’est pas si dangereux que ça! »

En effet, le tourisme tunisien n’a pas à se plaindre et le pays assure pleinement la sécurité pour sa population ainsi que pour les touristes venus d’ailleurs.

Voici le sketch :

