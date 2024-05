La Tunisie condamne l’attaque de l’Etat sioniste contre la Syrie

Suite à l’agression et la violation territoriale de l’Etat sioniste contre la Syrie, la Tunisie indique dans un communiqué du ministère des affaires étrangères, ‘Ce genre de provocation irresponsable ne peut qu’attiser la tension dans la région et conduire vers une guerre régionale dont tout le monde mesure les conséquences sur la paix et la sécurité sur le plan international’.

Le communiqué, qui demande à la communauté internationale d’appeler l’Etat sioniste à arrêter ses agressions et à respecter le droit international, précise que la Tunisie réaffirme son soutien aux aspirations et au droit du peuple syrien frère à la liberté, la dignité et la démocratie tout en insistant sur son souci de préserver l’intégrité de son territoire contre les agressions ou une intervention militaire étrangère.

