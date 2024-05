Nabeul : Contre la tuberculose et la toxicomanie

Par des moyens ludiques et dans une ambiance bon enfant, le Groupement de Santé de Base de Nabeul, a organisé le 1er Mai 2013, une foire internationale de sensibilisation pour les jeunes aux dangers et aux moyens de protection contre la tuberculose et la toxicomanie.

Une équipe de spécialistes a profité de la forte affluence à la foire pour expliquer aux enfants les dangers liés à la consommation des substances illicites et les moyens de s’en protéger, étant donné que les écoles et les lycées étant devenus depuis un certain temps un lieu d’initiation à ce genre de pratiques.

La tuberculose a également été à l’ordre du jour. Maladie contagieuse qui continue à tuer jusqu’à ce jour, elle demeure un problème de santé publique méconnu de beaucoup. Cette journée a donc été l’occasion d’expliquer aux jeunes et adultes les causes, le mode de transmission, le diagnostic, le traitement, les moyens de protection ainsi que la conduite à tenir en cas de suspicion d’une contamination.

Les enfants ont pu par la suite tester leurs connaissances à travers des Quiz se rapportant au sujet et gagner des cadeaux leur permettant de garder un bon souvenir de cette journée.

J’aime ça : J’aime chargement…