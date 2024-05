Tunisie: Combats entre l’armée et un groupe de djihadistes

Les forces tunisiennes sont engagées mercredi dans des combats avec un groupe d’une cinquantaine de jihadistes retranchés sur le mont Chaambi, près de la frontière algérienne.

Le groupe est composé de plus d’une cinquantaine de salafistes jihadistes, selon une source sécuritaire, précisant qu’ils étaient bien armés, alors qu’un journaliste présent sur le terrain a entendu des échanges de tirs nourris.

Selon cette même source, ce groupe est commandé par un Algérien et deux Tunisiens originaires du chef-lieu régional, Kasserine. Les autorités tunisiennes n’ont pour leur part donné aucune information, étant donné qu’elles ne commentent jamais les opérations en cours.

Les forces tunisiennes tentent depuis décembre de démanteler ce groupe, composé à l’origine de onze combattants, et considéré comme responsable d’une attaque qui a coûté la vie à un agent la Garde nationale à Bou Chebka, poste frontalier avec l’Algérie.

Ils ont ensuite recruté des jeunes de Kasserine et des hommes revenus du Mali, a indiqué cette source qui n’a pas précisé l’origine de ces informations.

Ces jihadistes ont miné une partie du mont Chaambi, avec des engins artisanaux qui ont blessé une dizaine de gardes nationaux et de militaires depuis lundi.

On a trouvé hier (mardi) des grenades, des engins explosifs de type militaire et artisanal, de la documentation sur la fabrication d’engins artisanaux, des documents codés, des cartes géographiques et des téléphones mobiles ayant servi à passer des appels vers l’étranger, a poursuivi la source.

Contrairement aux deux jours précédents, les opérations sont menées depuis mercredi par l’armée, les unités militaires étant les seules à être équipées de détecteur de mines. La garde nationale –l’équivalent de la gendarmerie– est passée en seconde ligne.

