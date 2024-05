Mali : le djihadiste breton Gilles Le Guen a été arrêté

Dans une vidéo mise en ligne début octobre sur Internet, Gilles Le Guen, djihadiste breton et père de cinq enfants a mis en garde la France contre une intervention militaire au Mali, alors en préparation pour en chasser les groupes islamistes armés.

Dans cette vidéo, il est apparu vêtu d’une tunique beige, d’un turban noir et portant une moustache et un bouc, devant un fond noir portant le sigle d’Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi), ainsi qu’un fusil-mitrailleur posé à ses côtés. Avant de devenir djihadiste, Gilles Le Guen, qui a vécu au Maroc et en Mauritanie, racontait avoir été « officier de marine marchande » et avoir parcouru le monde.

Jean-Yves Le Drian, le Ministre de la Défense a déclaré mercredi dernier que Gilles Le Guen va être remis aux autorités maliennes, « comme le veulent les règles internationales ».

Le ministre précise aussi que « Le parquet antiterroriste devrait demander son extradition et il devrait être remis aux enquêteurs français d’ici deux à trois semaines. Le dossier « est en train d’être instruit » par la justice française ».

Voici l’extrait où Gilles le Guen explique sa position :

