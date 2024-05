Devenez chef d’entreprise avec ANDI FEKRA et gagnez 20 000 dinars

A l’occasion de la fête du travail, Express FM ainsi que TunisieTelecom lancent l’initiative entrepreneuriale : ANDI FEKRA (J’ai une idée)

ANDI FEKRA s’introduit comme une compétition entrepreneuriale ouverte aux jeunes porteurs de projets afin de donner vie à leurs idées.

Plusieurs initiatives similaires pour promouvoir l’entrepreneuriat ont été créées cette année. La particularité de ANDI FEKRA, c’est qu’elle cible un public très large qui n’est pas nécessairement rôdé aux techniques de gestion et pratiques managériales, et va l’assister tout au long du processus de création d’entreprise.

C’est aussi la première compétition du genre qui bénéficie d’une émission de radio-réalité dédiée suivant au quotidien l’aventure des candidats. Vous pourrez découvrir les joies et les peines du monde des affaires, confronter les belles idées à une réalité plus nuancée et découvrir peut-être au fond de vous la graine d’un entrepreneur à succès.

Si vous vous sentez déjà l’âme d’un chef d’entreprise mais que vous n’avez jamais trouvé le courage de quitter votre confort, de passer à l’acte ou d’apprendre à faire un business plan, vous n’avez qu’à présenter sommairement votre idée.

Vous serez peut être l’heureux gagnant des 20 000 dinars, ainsi que le premier lauréat de ANDI FEKRA

J’aime ça : J’aime chargement…