Déclarations de Béji Caïd Essebsi sur Nessma TV : Message hautement Codé et Grave !

Peu d’analystes politiques ont totalement passé à côté de l’objectif et le messages réels véhiculés par l’intervention de Béji Caïd Essebsi lors de l’émission spéciale organisée dimanche dernier sur Nesma TV.

Toutes les lectures faites sur la candidature de BCE aux prochaines présidentielles traduisent une compréhension au premier degré. Les réactions sont très simplistes et manquent de pertinence.

Contrairement aux apparences, l’inquiétude de Béji Caïd Essebsi était visible et justifiée. En effet, « le président du parti Nidaa Tounes a été longuement bouleversé, cherchant à plusieurs reprises ses mots, a livré un message codé au peuple tunisien et très probablement au peuple algérien et à sa classe politique » affirme Mustapha Stambouli, un militant et analyste politique tunisien.

Selon la même source, le message est à la fois clair et profond : « je ne reculerai pas quand le devoir m’appelle. L’accident vasculaire cérébral qui a failli terrasser le président Bouteflika, le 27 avril 2013, était en filigrane » affirme Béji Caïd Essebsi.

En effet, l’absence prolongée de Bouteflika inquiète BCE. Ce dernier sait que cet incident bouleversera la donne maghrébine et mettra la région entière en grande difficulté.

A la question posée par le chroniqueur de Nessama « seriez-vous candidat aux présidentielles ? » Béji Caid Essebsi, non surpris par la question et sans aucune hésitation a répondu par « Oui » !

D’après l’analyste politique « cette réponse dit long sur l’homme politique qui avait passé plus d’un quart de siècle avec le président Bourguiba. Cette prise de position claire et nette est chargée de sens et de gravité. Seuls les anciens compagnons de Bourguiba peuvent comprendre le désarroi de BCE ». « Ce dernier estime que le moment est arrivé pour mettre fin à la récréation. La Nation est réellement menacée si rien n’est fait pour endiguer les dérapages prévisibles. » ajoute-t-il !

BCE est en phase avec l’article 35 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1793 : « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour ce peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. »

Voici l'extrait vidéo où BCE avait lancé un appel à tous les patriotes authentiques pour faire acte de candidature pour le sauvetage de la Tunisie, de la République et de la Nation :

