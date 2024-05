Interdiction de circulation aujourd’hui à l’avenue Habib Bourguiba

Le ministère de l’intérieur a annoncé sur sa page officielle qu’il y aura interdiction de la circulation et du stationnement de tous types de véhicules à partir de 11h et au niveau de l’avenue Mohamed V et l’avenue Habib Bourguiba entre la place du 14 janvier et la place des droits de l’homme et ce à partir de 9h de ce matin , à l’occasion de la marche organisé par l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT), aujourd’hui 1er mai à 11 h depuis la place Mohamed Ali en partance vers la bourse du travail.

Le département de la police de la circulation invite les conducteurs de véhicules en provenance du Passage et de l’avenue de France à utiliser les rues Jamel Abdennaceur, Yougoslavie et l’avenue de Carthage, la route X2, la route du Maghreb arabe (ZX) et l’avenue Bouazizi vers et depuis le centre ville.

