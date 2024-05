Bonnes prémisses pour le FN, l’Elysée s’inquiète

Marine Le Pen, présidente du Front National, en poste depuis le 16 janvier 2011, compte déjà des succès patents. Elle a surpassé son père à la présidence de 2012 en remportant un million de voix de plus que lui. Mais aussi, a réussi à envoyer deux députés à l’Assemblée (un exploit dans un contexte de scrutin majoritaire).

Du coup, dans le contexte actuel, Marine Le Pen juge sa dynamique actuelle inaltérable. Avec la petite équipe qui l’entoure, elle est persuadée que rien ne pourra l’arrêter espérant désormais reporter quelques villes gagnées aux municipales de 2014.

Surtout, Marine Le Pen est convaincue que son mouvement arrivera en tête aux européennes de mai 2014. Tout s’explique par :

Une crise économique sans précédent faisant plonger le couple exécutif dans les abysses des sondages, affaire Cahuzac au parfum de « Tous pourris », et l’UMP qui est déchirée…

Enfin, tous les indicateurs sont au vert pour favoriser une montée en puissance du parti frontiste. A ce titre, la traditionnelle manifestation du 1er-Mai permettra au Front National de montrer une nouvelle fois de quoi il est capable. A seule exception faite, son père Jean-Marie le Pen ne prendra pas la parole lors de l’événement.

L’Elysée quant à lui s’inquiète :

Car l’indice de la dynamique le Pen peut aussi se juger à l’aune de l’anxiété qu’elle suscite chez ses adversaires, et même en plus haut lieu. Ainsi à l’Elysée, un conseiller de premier plan qualifie le défilé du Front National mercredi de « fait politique majeur », plus signifiant, estime-t-il, que le défilé des syndicats, et même que la manifestation de Jean-Luc Mélenchon (prévue le 5 mai prochain).

Une vidéo de propagande circule déjà sur les réseaux sociaux :

