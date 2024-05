Un 6ème soldat français tué au Mali

Le ministère de la Défense précise que le caporal-chef Stéphane Duval âgé de 32 ans, est mort dans le nord-est du Mali, entre Tin Zaouaten et Boughessa, alors qu’il participait à une opération de « sécurisation » qui avait pour objectif « d’affaiblir les groupes de résistance en les poursuivant sans relâche et en détruisant toute leur logistique ».

Ajoutant que « Son véhicule a sauté sur un engin explosif. Deux soldats français ont également été grièvement blessés dans l’explosion, mais leur pronostic vital n’est pas engagé. Ils ont été évacués par hélicoptère vers Tessalit, dans le nord-ouest du Mali. »

Dans le même contexte, le chef de l’Etat François Hollande « adresse à sa famille et à ses proches ses plus sincères condoléances et leur témoigne le respect de toute la Nation ».

Le Président de la République a également « salué avec émotion la détermination et le courage des forces françaises engagées au Mali aux côtés des forces maliennes et africaines. Il leur exprime sa totale confiance pour mener à bien l’ultime phase de leur mission ».

Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a en outre précisé que « la France a amorcé un retrait progressif de ses quelque 4.000 soldats présents au Mali. Ils ne seront plus qu’environ 2.000 à la fin de l’été et un millier d’hommes resteront après 2013 « pour une durée indéterminée ».

Ci joint un reportage expliquant au mieux l’incident, le Colonel Thierry Burkhard, porte parole de l’Etat Major des Armées s’est adressé au Médias à ce sujet :

J’aime ça : J’aime chargement…