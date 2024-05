28 cas d’intoxication dans une école primaire à Jelma

Située à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Sidi Bouzid, 28 cas d’intoxication alimentaire sont survenus dans une école primaire à Jelma.

A cause des sandwichs distribués par les vendeurs ambulants devant l’école, des élèves et des enseignants ont été victimes d’intoxication alimentaire.

Les victimes ont été transférées à l’hôpital de Jelma. Certaines d’entre elles sont dans état critique et ont été transférées à l’hôpital de Sidi Bouzid sous observation médicale.

L’Organisation de Défense des Consommateurs ainsi que l’Etat sont muets à ce sujet. Et on ne sait pas si de réelles mesures de protections vont être prises ou non. Dans le silence total, nos élèves ainsi que nos enseignants courent l’intoxication alimentaire voir de sérieux problèmes de santé.

