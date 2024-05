Guéant dément catégoriquement avoir reçu un versement depuis la Libye pour la campagne de Sarkozy en 2007

Les juges en charge de l’enquête sur les accusations de financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007 ont été interpellés par la somme en question.

Le Canard Enchaîné affirme dans son édition du mardi qu’un versement de plus de 50.000 euros, effectué depuis l’étranger, et datant de 2008, a été découvert en février 2013 sur un compte de Claude Guéant, ancien ministre de Nicolas Sarkozy. Ce dernier nie tout lien entre cet argent et un éventuel financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007.

« Je voudrais dire de la façon la plus catégorique et définitive qu’il ne s’agit pas de financement libyen », se défend Claude Guéant. « Je n’ai jamais vu de financement libyen ni même entendu parler de financement libyen », ajoute-t-il.

Cet extrait explique l’affaire du financement au mieux :

J’aime ça : J’aime chargement…