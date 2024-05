L’inégalité entre hommes et femmes en France, un sujet chaud bouillant !

Le 18 Février dernier a marqué la descente de Serge Charnay de la grue. Depuis, le mouvement pour les droits des pères a trouvé une certaine notoriété en France. Mais en s’attaquant aux femmes dans leur ensemble, ils en oublient le problème fondamental de l’inégalité entre hommes et femmes.

Serge Charnay avait déclaré à la presse, après être descendu d’une grue où il s’était retranché trois jours durant afin de protester contre la décision de justice qui l’empêchait d’avoir droit de visite sur son fils ceci « Ce qui m’énerve le plus, c’est que la cause des papas n’est pas entendue et que les femmes qui nous gouvernent se foutent toujours de la gueule des papas et qu’il va falloir se battre beaucoup plus ».

L’association SOS Papa, qui se bat pour s’assurer que le père ne voit pas ses droits bafoués lors du divorce, a été inspirée par l’action de Serge Charnay. Ils ont alors invoqué en particulier le droit de l’enfant d’avoir des contacts avec ses deux parents, d’autant plus que ce serait crucial à son développement.

Une autre association créée en 2001 en Grande-Bretagne « Fathers for Justice », est l’une des organisations qui rassemblent des pères se sentant spoliés par un système de justice qu’ils jugent partial car avantageant les femmes. Des projets de loi apparaissent par ailleurs régulièrement à l’Assemblée nationale en France pour demander la résidence alternée par défaut, le dernier projet en date ayant été déposé en octobre 2012.

Ci joint un extrait de l’Agence France Presse traitant le sujet :

J’aime ça : J’aime chargement…