Dernières statistiques de la perte des utilisateurs Facebook

Plusieurs études l’assurent : le réseau social de Mark Zuckerberg perd des utilisateurs dans des pays clés.

La cause la plus probable serait d’un côté l’ennui et de l’autre l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché des réseaux sociaux.

Selon les données de la société SocialBaker, au cours du dernier semestre, Facebook a perdu aux Etats-Unis 8,6 millions d’utilisateurs (soit 5,42%) pour un total de 158 millions d’inscrits actifs.

Au Royaume-Uni, la même chose se passe où 2 millions d’utilisateurs (soit 6,4% de l’audience) ont déserté facebook qui ne compte plus que 31 millions d’inscrits actifs.

La même observation est observée également au Canada, en Espagne et en Allemagne. En France, la désertion a commencé il y a trois mois dans des proportions moindres : seuls 118.720 français ne vont plus sur Facebook contre plus de 25 millions d’utilisateurs actifs.

