Totale réussite du Pèlerinage de la Ghriba 2013

Le pèlerinage de la Ghriba, plus ancienne synagogue d’Afrique, s’est achevé dimanche dans le calme pour les pèlerins juifs venus d’un peu partout dans le monde à Djerba.

Pour cette année, l’affluence de fidèles a été jugée « relativement satisfaisante » par les organisateurs du pèlerinage annuel, dont à titre de rappel les festivités avaient été suspendues en 2011 durant la révolution.

Cette année, la kermesse, les ventes aux enchères au profit de la communauté et les processions dans les rues situées aux alentours de la synagogue ont eu lieu dans la ferveur et un esprit festif, entre prières, bénédictions, chants et you-yous.

L’Agence France Presse rapporte que le rituel a débuté vendredi avant de se poursuivre dimanche, après la pause du Shabbat, donnant lieu à une procession rituelle finale, moment fort du pèlerinage, en présence du ministre du Tourisme Jamel Ghamra, du Grand rabbin de Tunisie Haïm Bitan et de l’ambassadeur de France François Gouyette.

Voici ci dessous un reportage TV5 Monde expliquant au mieux le déroulement du pèlerinage :

J’aime ça : J’aime chargement…