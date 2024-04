Suède : Premier appel à la prière est autorisé via les hauts-parleurs d’un minaret

Les autorités suédoises ont autorisé pour la toute première fois une moquée de Botkyrka (située dans le sud de Stockholm) un appel à la prière depuis le minaret.

Depuis 1994, une loi interdisant l’appel à la prière a été promulguée. Le Centre culturel islamique de la commune avait sollicité, quelques mois plus tôt, l’annulation de cette loi.

L’accord de faire l’appel à la prière tout les vendredis pour trois à cinq minutes entre midi et 13 heures a été permis. Le président du Centre culturel islamique, Me Ismail Okur, a déclaré très reconnaissant « Nous remercions les membres du conseil pour leur approbation et leur confiance » ajoutant par un ton ému : « Nous sommes tous très heureux ».

J’aime ça : J’aime chargement…