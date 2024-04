Le Petit Journal sur Canal + honore Bassem Youssef comme invité de l’émission

Bassem Youssef, critique politique égyptien et animateur de la célèbre émission «Al Barnameg» a été l’invité de l’émission « Le Petit Journal » diffusée sur Canal+, hier soir à 20h10.

La star de la télé égyptienne post révolution a été accusé de « troubles et menaces à la sécurité publique » et, « d’incitations à la »guerre civile ». L’audience égyptienne qui n’avait pas habitude à une telle audace à la télé se voit controverser les opinions de l’humoriste Bassem Youssef. Le président de la République, Mohamed Morsi et les Frères Musulmans s’indignent de telles conduites maquillées soigneusement en liberté d’expression.

Ci-joint l’extrait de l’émission qui a réunit les deux agitateurs Yann Barthes du petit journal et Bassem Youssef de Al Barnameg

J’aime ça : J’aime chargement…