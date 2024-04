Grand Prix de la meilleure baguette en France : Le tunisien Ridha Khedher est lauréat 2013

Pour sa 19ème édition, l’artisan boulanger tunisien Ridha Khedher a remporté le Grand Prix de la meilleure baguette dans la boulangerie «Au Paradis du Gourmand», 156 rue Losserand (14e arrondissement).

Le principe du Grand prix est simple, afin de remporter le titre de la meilleure baguette de Paris, il suffisait :

– Que les produits déposés mesurent entre 55 et 65 cm.

– Pèsent entre 250 et 300 grammes.

– Aient une teneur en sel d’un niveau de 18 grammes par kilo de farine.

Les baguettes sont ensuite jugées selon des critères de cuisson, de goût, de mie, d’odeur et d’aspect.

Tandis que tous les artisans boulangers de la capitale avaient été invités à participer. 203 baguettes ont été déposées en début d’après-midi et 52 ont été éliminées ne rassemblant pas à tous les critères de taille et de poids.

Présidé par Lyne Cohen-Solal, adjointe chargée du commerce, de l’artisanat, des professions indépendantes et des métiers d’art, le jury se composant de personnalités de la profession et du secteur de la gastronomie (parmi lesquels Yvon Reyss, champion de France de cuisine amateur et Pascal Barillon, boulanger dans le 18e arrondissement et lauréat de l’édition 2011) a salué le travail d’un jeune boulanger tunisien « qui a su perpétuer et développer la tradition de la baguette de Paris ».

J’aime ça : J’aime chargement…