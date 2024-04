Paris inaugurera la place Farhat Hached le 30 Avril

Demain, 30 Avril 2013 à 11h45mn, sera inaugurée la place de Farhat Hached en présence de :

Me Houcine Abassi, secrétaire général de l’UGTT. Me Noureddine Hached, président de la ‘Fondation Farhat Hached’ conviés par Me Bertrand Delanoë, Maire de Paris. Ainsi que Me Pierre Schapira, Adjoint au Maire de Paris. Et Jérome Coumet, Maire du 13ème arrondissement.

Cette délégation qui s’est rendue hier, dimanche 28 avril, en France connait aussi la participation du bâtonnier Chawki Tabib, du Président de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme (LTDH) Abdessatar Moussa et de certains des anciens secrétaires généraux de la centrale Syndicale.

La cérémonie au cours de laquelle sera inaugurée la place aura lieu à l’intersection de l’Avenue de France et du Boulevard du Général Jean Simon au 13ème arrodissement à Paris.

J’aime ça : J’aime chargement…