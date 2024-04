Le mariage homosexuel approuvé en France

Il a fallu 136 heures et 45 minutes de débats et plusieurs manifestations et rassemblements à travers le pays pour que les députés français adoptent de manière définitive le projet de loi ouvrant le mariage et l’adoption aux homosexuels.

En effet, les députés réunis ce mardi 23 avril 2013 ont adopté ce projet de loi, ce qui offre à la France le 9ème rang au niveau européen et le 14ème sur l’échelle internationale des pays qui ont légalisé les mariages de couples du même sexe. Ce projet de loi a recueilli le soutien de 331 députés après qu’il ait été approuvé par le Sénat.

De l’autre coté, 225 députés ont voté contre ce projet de loi et font, principalement, partie des deux partis de droite,l’Union pour un Mouvement Populaire et de l’Union des Démocrates et Indépendants. 10 membres ont choisi de s’abstenir de tout vote.

