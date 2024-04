Attentat contre l’ambassade de France en Libye

Un attentat a visé mardi l’ambassade de France à Tripoli, blessant deux gardes français dont un grièvement, et provoquant d’importants dégâts matériels, selon une source française.

Une source de sécurité libyenne a affirmé que l’explosion était due à une voiture piégée.

Selon un correspondant de l’AFP sur place, le bâtiment abritant les locaux de la chancellerie a été fortement endommagé et une partie du mur d’enceinte a été détruite. Deux voitures garées devant l’ambassade étaient complètement calcinées.

Une source française a confirmé une attaque contre l’ambassade et précisé qu’un garde avait été grièvement atteint et un second légèrement.

L’explosion s’est produite à 07H00 (05H00 GMT).

L’ambassade est installée dans une villa à deux étages située au coin d’une rue du quartier résidentiel de Gargaresh.

On a entendu une forte détonation à 07H00. C’était une très grave erreur d’installer l’ambassade de France dans notre quartier, a déclaré l’un des voisins accourus sur les lieux.

