Nicolas Sarkozy visé par une lourdre enquête judiciaire

La justice française a ouvert une enquête sur les accusations d’un soutien financier de la Libye du colonel Kadhafi à la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. L’affaire a éclaté en décembre après des révélations d’un homme d’affaires franco-libanais.

L’information judiciaire du parquet de Paris a été ouverte pour « corruption active et passive« , « trafic d’influence« , « faux et usage de faux« , »abus de biens sociaux« , « blanchiment, complicité et recel de ces délits« , a-t-on appris de source judiciaire.

L’homme d’affaires franco-libanais Ziad Takieddine avait affirmé le 19 décembre détenir les preuves d’un financement par la Libye de la campagne électorale de M. Sarkozy.

En revanche, le ou les juges désignés n’enquêteront pas sur un document publié au printemps 2012 par le site d’information Mediapart, à savoir une note présumée attribuée à un ancien dignitaire du régime Kadhafi. Ce document faisait état d’un soutien financier à hauteur de 50 millions d’euros de la Libye à la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007

Perquisitions chez Guéant

Ce volet de l’affaire reste en enquête préliminaire, a précisé la source judiciaire. Le parquet de Paris avait ouvert une enquête préliminaire à la suite d’une plainte pour « faux et usage de faux » de M. Sarkozy après la publication de ce document.

L’enquête avait été élargie pour vérifier les accusations de M. Takieddine, qu’il avait ensuite répétées sans apporter d’éléments concrets pour les étayer. Dans le cadre de cette enquête, des perquisitions ont été menées fin février chez l’ancien secrétaire général de l’Elysée et ex-ministre de l’Intérieur, Claude Guéant, et le 11 avril au domicile de M. Takieddine.

