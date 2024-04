USA: Enorme explosion dans une usine d’engrais au Texas

Une puissante explosion a soufflé mercredi soir une usine d’engrais près de Waco, au Texas, faisant entre cinq et quinze morts, a estimé la police locale. Au moins 160 personnes ont été admises dans les hôpitaux pour des blessures. La déflagration a provoqué un gigantesque incendie.

L’explosion s’est produite mercredi peu avant 20h00 (03h00 suisses) dans l’usine West Fertilizer dans la ville de West, a indiqué le porte-parole des pompiers. Il a précisé que son origine n’avait pas encore été déterminée mais qu’elle pourrait être due à de l’ammoniac.

Une hypothèse accréditée par un témoin. « Il y a eu d’abord un petit incendie et l’eau est entrée en contact avec l’ammoniac et cela a explosé comme la bombe d’Oklahoma », a raconté le réceptionniste d’un hôtel proche cité par « The Dallas Morning News ».

Boule de feu

L’explosion a envoyé une boule de feu d’une trentaine de mètres de large dans l’air, ont indiqué des témoins aux médias locaux. « Il y a d’énormes dégâts. Je n’ai jamais vu une chose pareille », a déclaré le shérif du comté de McLennan. « Cela ressemble à une zone de guerre, avec tous ces débris. »

« C’est comme si une bombe nucléaire avait explosé », a renchéri le maire de West. Selon lui, 60 à 80 habitations aux abords de l’usine ont été soufflées par la déflagration. Le centre de la localité a été évacué.

Une maison de retraite s’est effondrée et des personnes seraient prises au piège dans les décombres, a déclaré un porte-parole des services de la sécurité publique du Texas.

L’autre silo pose problème

« Les pompiers ne luttent pas contre le feu pour le moment… Ils sont sur la zone mais ils ne peuvent s’approcher en raison des fumées toxiques qui s’échappent », a-t-il expliqué. Les autorités craignent l’explosion d’un autre silo dans l’usine.

Cette explosion a eu lieu deux jours avant le 20e anniversaire d’un incendie à Waco qui avait embrasé un complexe que tenait David Koresh et ses adeptes de la secte des Davidiens. Le feu avait marqué la fin du siège de Waco par les agents du FBI. 82 adeptes du groupe religieux et quatre agents du FBI avaient péri à Waco.

